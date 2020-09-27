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Лукашенко ответил Макрону и вспомнил акции "желтых жилетов"

Автор: Дмитрий Левицкий

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на призыв со стороны французского лидера Эммануэля Макрона передать власть и уйти с должности. Лукашенко вспомнил акции протеста "желтых жилетов", которыми в 2018 году была охвачена Франция.

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Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии провластному изданию "БелТА".

По ее словам, Лукашенко заявил, что исходя из логики Макрона, он тоже должен был уйти в отставку еще два года назад. Он также вспомнил акции движения BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

"Года идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор на посту, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением", - процитировала Лукашенко его пресс-секретарь.

Кроме того, как добавила Эйсмонт, Лукашенко посоветовал французскому президенту уделять больше внимания внутренним проблемам.

Напомним, в интервью изданию Le Journal du Dimanche Макрон назвал ситуацию в Беларуси кризисом власти и отметил, что Лукашенко следует добровольно уйти с поста президента.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьЭммануэль Макрон