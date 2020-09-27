Лукашенко відповів Макрону та пригадав акції "жовтих жилетів"

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на заклик з боку французького лідера Еммануеля Макрона передати владу та піти з посади. Лукашенко пригадав акції протесту "жовтих жилетів", якими у 2018 році була охоплена Франція.

Про це розповіла прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт в коментарі провладному виданню "БелТА".

За її словами, Лукашенко заявив, що виходячи з логіки Макрона, він би теж мав піти у відставку ще два роки тому. Він також пригадав акції руху BLM та мусульманські протести в Марселі та Ліоні.

"Роки йдуть, "жилети" досі на вулицях, пан Макрон на подив теж досі на посаді, а Франція стала країною, де масові протести стали звичним явищем", - зацитувала Лукашенка його речниця.

Крім того, як додала Ейсмонт, Лукашенко порадив французькому президенту приділяти більше уваги внутрішнім проблемам.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche Макрон назвав ситуацію в Білорусі кризою влади та наголосив, що Лукашенку слід добровільно піти з посади президента.