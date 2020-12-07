Членов исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Беларуси, который возглавляет Александр Лукашенко, отстранили от участия в Олимпийских играх. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

Об этом сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ на странице в Twitter.

Лукашенко и членов исполкома белорусского НОК отстранили от всех мероприятий, которые проводит Международный олимпийский комитет.

"Также решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, кроме выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси относительно проведения будущих мероприятий МОК", - добавил Клауэ.

МОК продолжит следить за ситуацией в Беларуси и сможет пересмотреть свое решение или отменить принятые сегодня санкции в зависимости от ее развития.

Напомним, Европейский союз планирует на следующей неделе подготовить третий пакет санкций против режима Лукашенко в Беларуси. Санкции коснутся около 40 людей и организаций, которые причастны к нарушению прав человека в Беларуси.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявлял, что выступает против введения экономических санкций против Беларуси.