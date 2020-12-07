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Лукашенка відсторонили від участі в Олімпійських іграх

Автор: Дмитро Левицький

Членів виконавчого комітету Національного олімпійського комітету Білорусі, який очолює Олександр Лукашенко, відсторонили від участі в Олімпійських іграх. Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет.

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Про це повідомив директор МОК зі зв'язків з громадськістю Крістіан Клауе на сторінці у Twitter.

Лукашенка та членів виконкому білоруського НОК відсторонили від всіх заходів, які проводить Міжнародний олімпійський комітет.

"Також вирішено призупинити всі фінансові виплати НОК Білорусі, окрім виплат, пов'язаних з підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійський ігор в Токіо та зимових Олімпійських ігор в Пекіні, і призупинити будь-які обговорення з НОК Білорусі щодо проведення майбутніх заходів МОК", - додав Клауе.

МОК продовжить слідкувати за ситуацією в Білорусі та зможе переглянути своє рішення або скасувати ухвалені сьогодні санкції залежно від її розвитку.

Нагадаємо, Європейський союз планує наступного тижня підготувати третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі. Санкції стосуватимуться близько 40 людей та організацій, які причетні до порушення прав людини в Білорусі.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що виступає проти введення економічних санкцій проти Білорусі.

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Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьМОКОлімпіадаСанкції