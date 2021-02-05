Лукашенко оценил перспективы войны в Беларуси

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить работу с молодежью для предотвращения в будущем более серьезного внутриполитического кризиса. По его словам, если Беларусь не переломит ситуацию, она подойдет к войне.

Об этом сообщает Белта.

"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи, в противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке", - заявил Лукашенко.

Он также опасается, что в ситуацию в стране могут вмешаться и внешние игроки.

"Боюсь, что в условиях геополитического разлома мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", - добавил Лукашенко

При этом он привел в пример ситуацию в Сирии и Ираке. где геополитические игроки продвигают свои интересы, а страдают жители этих стран уже долгие годы.

"Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают", - отметил он.

По его словам, поэтому белорусам надо "своими руками не привести страну в этот хаос".

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь является самой безопасной страной в Европе.

"Надо отдать должное, что все-таки уровень охраны нашими пограничниками зоны ответственности превосходит любую границу в мире... Я могу спорить с любым, что нет такой охраны госграницы в мире у другого государства, как в Беларуси", - заявил Лукашенко.