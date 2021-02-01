ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко назвал Беларусь самой безопасной страной в Европе

Минск, Понедельник 01 февраля 2021 14:24
Лукашенко назвал Беларусь самой безопасной страной в Европе
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, Беларусь является самой безопасной в Европе. В 2020 году Беларусь обратил особое внимание на усиление безопасности.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Мы никогда не конфликтовали и бряцать оружием не собираемся. Мы по-прежнему хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива", - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что Беларусь вынуждена отвечать на вызовы и угрозы.

"Надо отдать должное, что все-таки уровень охраны нашими пограничниками зоны ответственности превосходит любую границу в мире. Мы понимаем, что граница - это зеркало, лицо любого государства. Я могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как в Беларуси", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко объявил о введение цензуры в социальных сетях на территории Беларуси. По его мнению, мир рано или поздно к этому сам придет. Он добавил, что мессенджеры и соцсети "могут привести к планетарной революции".

Он также объяснил свою тайную инаугурацию тем, что накануне церемонии якобы готовились провокации. Отметим, его инаугурация прошла неожиданно, поскольку вообще не была анонсирована.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Александр ЛукашенкоБеларусь

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь