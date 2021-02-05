Лукашенко оцінив перспективи війни в Білорусі

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність посилити роботу з молоддю для запобігання в майбутньому більш серйозної внутрішньополітичної кризи. За його словами, якщо Білорусь не переломить ситуацію, вона підійде до війни.

Про це повідомляє Белта.

"Післявиборчі події показали, що нам треба серйозніше ставитися до навчання нашої молоді, в іншому випадку ми отримаємо дуже великі проблеми в перспективі. Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки", - заявив Лукашенко.

Він також побоюється, що ситуацію в країні можуть втрутитися і зовнішні гравці.

"Боюся, що в умовах геополітичного розлому ми не зможемо втриматися у рамках внутрішньої нестабільності і якийсь громадянської війни: обов'язково втрутяться інші гравці. Я часто натякаю: дивіться, щоб наша Білорусь не стала полем бою, полем війни, де будуть вирішуватися не наші запитання", - додав Лукашенко

При цьому він привів у приклад ситуацію в Сирії та Іраку. де геополітичні гравці просувають свої інтереси, а страждають жителі цих країн вже довгі роки.

"Вибухи гримлять, гинуть люди, а качають нафту", - зазначив він.

За його словами, тому білорусам треба "своїми руками не привести країну в цей хаос".

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь є найбезпечнішою країною в Європі.

"Треба віддати належне, що все-таки рівень охорони нашими прикордонниками зони відповідальності перевершує будь-яку межу у світі... Я можу сперечатися з будь-яким, що немає такої охорони держкордону у світі іншої держави, як у Білорусі", - заявив Лукашенко.