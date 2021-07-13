Лукашенко отреагировал на санкции ЕС: нечего париться
Глава белорусского режима Александр Лукашенко отреагировал на санкции со стороны Евросоюза. По его словам, Беларуси нечего париться по этому поводу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Белта".
"Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим - мы будем развиваться. Это не вопрос", - заявил Лукашенко во время встречи с президентом России в Санкт-Петербурге.
Лукашенко отметил, что после очередного пакета европейских санкций Беларусь начала диверсификацию в экономике. Он добавил, что целому ряду направлений объемы торговли с ЕС были небольшими.
Напомним, в июне Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси и четвертый пакет персональных санкций.
В то же время в Евросоюзе не исключают еще одного пакета персональных санкций против Беларуси из-за наплыва мигрантов на границе Литвы.