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Лукашенко відреагував на санкції ЄС: нічого паритися

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Санкт-Петербург, Вівторок 13 липня 2021 17:03
Лукашенко відреагував на санкції ЄС: нічого паритися Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко відреагував на санкції з боку Євросоюзу. За його словами, Білорусі нічого паритися з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Белта".

"Як я колись і говорив, нічого нам з цього приводу паритися. Ми все-таки економіці приділяємо більше уваги, ніж в СРСР, ми людей дивимося більше. Ми витримаємо. Навіть не витримаємо - ми будемо розвиватися. Це не питання", - заявив Лукашенко під час зустрічі з президентом Росії в Санкт-Петербурзі.

Лукашенко зазначив, що після чергового пакета європейських санкцій Білорусь розпочала диверсифікацію в економіці. Він додав, що за цілою низкою напрямів обсяги торгівлі з ЄС були невеликими.

Нагадаємо, в червні Євросоюз ввів секторальні санкції проти Білорусі та четвертий пакет персональних санкцій.

Водночас в Євросоюзі не виключають ще одного пакета персональних санкцій проти Білорусі через наплив мігрантів на кордоні Литви.

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Білорусь Санкції Евросоюз Олександр Лукашенко
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