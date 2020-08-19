Лукашенко отказался от переговоров с Меркель

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она пыталась связаться с ним несколько раз.

Об этом она заявила на брифинге по итогам саммита лидеров ЕС.

По ее словам, она пыталась организовать телефонный звонок Лукашенко, но от разговора он отказался. Меркель подчеркнула, что в таком случае не может быть посредником в диалоге с властями Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко снова поговорил с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в Беларуси; в частности, он попросил его передать Меркель, чтобы Германия и Запад не вмешивались во внутренние дела, "как это происходит сейчас".

До этого глава Бундестага Вольфганг Шойбле призвал Минск прекратить применение силы в отношении участников мирных протестов, а также назвал "очевидным, что режиму в Беларуси пришел конец".

Ранее Меркель в разговоре с Путиным заявила, что Лукашенко должен воздержаться от насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в диалог с оппозицией.