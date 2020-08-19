Глава Бундестага заявил, что режиму Лукашенко пришел конец

Фото: Вольфганг Шойбле (bundestag.de)

Он призвал отказаться от дальнейшего насилия

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле призвал власти Беларуси прекратить применение силы в отношении участников мирных протестов. Он назвал "очевидным, что режиму в Беларуси пришел конец".

Об этом пишет DW.

Политик считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен отказаться от насилия.

"Когда диктатору приходит конец, лучше всего найти способ отказаться от дальнейшего насилия", - сказал Шойбле.

В свою очередь Европа должна со всей четкостью продемонстрировать, что "использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия".

"Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократию, то это направлено не против кого-либо, тем более не против России", - добавил Шойбле.

Ранее Лукашенко заявил о звонке от Меркель, в Германии это отрицают.

Напомним, Канада не признает итоги президентских выборов в Беларуси и призывает провести новые.