Лукашенко отказался от части полномочий. Отдал их другим органам власти

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от части президентских полномочий. В частности, в пользу правительства и местных органов власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой БЕЛТА.
Сообщается, что Лукашенко подписал декрет, согласно которому часть президентских функций по приватизации государственной собственности передается правительству и местным органам власти.
Теперь функции по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в госсобственности, переданы правительству. Если акции этих ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц - облисполкомам и Минскому горисполкому.
Напомним, ранее Лукашенко расширил полномочия силовиков и разрешил привлекать армию к разгону протестов.