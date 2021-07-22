Лукашенко відмовився від частини повноважень. Віддав їх іншим органам влади

Білоруський президент Олександр Лукашенко відмовився від частини президентських повноважень. Зокрема, на користь уряду та місцевих органів влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням БЕЛТА.
Повідомляється, що Лукашенко підписав декрет, згідно з яким частина президентських функцій з приватизації державної власності передається уряду і місцевим органам влади.
Тепер функції з погодженням емісії додаткових випусків акцій, створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств, що переробляють сільськогосподарську продукцію, акції яких перебувають у держвласності, передані уряду. Якщо акції цих ВАТ перебувають у власності адміністративно-територіальних одиниць - облвиконкомам і Мінському міськвиконкому.
Нагадаємо, раніше Лукашенко розширив повноваження силовиків і дозволив залучати армію до розгону протестів.