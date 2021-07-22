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Лукашенко отказался от части полномочий. Отдал их другим органам власти

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Минск, Четверг 22 июля 2021 18:45
Лукашенко отказался от части полномочий. Отдал их другим органам власти Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от части президентских полномочий. В частности, в пользу правительства и местных органов власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой БЕЛТА.

Сообщается, что Лукашенко подписал декрет, согласно которому часть президентских функций по приватизации государственной собственности передается правительству и местным органам власти.

Теперь функции по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в госсобственности, переданы правительству. Если акции этих ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц - облисполкомам и Минскому горисполкому.

Напомним, ранее Лукашенко расширил полномочия силовиков и разрешил привлекать армию к разгону протестов.

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