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Лукашенко відмовився від частини повноважень. Віддав їх іншим органам влади

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Мінськ, Четвер 22 липня 2021 18:45
Лукашенко відмовився від частини повноважень. Віддав їх іншим органам влади Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Білоруський президент Олександр Лукашенко відмовився від частини президентських повноважень. Зокрема, на користь уряду та місцевих органів влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням БЕЛТА.

Повідомляється, що Лукашенко підписав декрет, згідно з яким частина президентських функцій з приватизації державної власності передається уряду і місцевим органам влади.

Тепер функції з погодженням емісії додаткових випусків акцій, створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств, що переробляють сільськогосподарську продукцію, акції яких перебувають у держвласності, передані уряду. Якщо акції цих ВАТ перебувають у власності адміністративно-територіальних одиниць - облвиконкомам і Мінському міськвиконкому.

Нагадаємо, раніше Лукашенко розширив повноваження силовиків і дозволив залучати армію до розгону протестів.

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