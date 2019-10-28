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Лукашенко опасается "второго Чернобыля" из-за учений НАТО в Литве

Новости » В мире    28.10.2019 - 16:26
Лукашенко опасается "второго Чернобыля" из-за учений НАТО в Литве
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Полигон, где будут проходить учения НАТО, находится в 20 км от АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко опасается аварии на Белорусской атомной электростанции из-за учений НАТО в Литве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что учения контингента НАТО Defender Europe пройдут в апреле-мае 2020 года в Литве на полигоне Пабраде, который находится вблизи от Белорусской АЭС.

"Надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет. Мы там создали целый противовоздушный полк с новейшим вооружением - "Тор-М2" (зенитный ракетный комплекс - ред.)", - сообщил Лукашенко.

Также президент Беларуси заявил о необходимости более серьезной наземной защиты АЭС.

Отмечается, что первый энергоблок Белорусской АЭС под городом Островец будет запущен в январе 2020 года. Полигон НАТО находится в 20 км от АЭС через границу в Литве.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко поручил разработать ответ на размещение контингента США в Литве.

Также Лукашенко заявил, что на границах Беларуси накаляется ситуация и на всей планете буквально не по дням, а по часам растет напряженность.

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