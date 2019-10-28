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Лукашенко побоюється "другого Чорнобиля" через навчання НАТО в Литві

Новини » В світі    28.10.2019 - 16:26
Лукашенко побоюється "другого Чорнобиля" через навчання НАТО в Литві
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Полігон, де будуть проходити навчання НАТО, знаходиться в 20 км від АЕС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко побоюється аварії на Білоруській атомній електростанції через навчання НАТО в Литві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Повідомляється, що навчання контингенту НАТО Defender Europe пройдуть у квітні-травні 2020 року в Литві на полігоні Пабраде поблизу від Білоруської АЕС.

"Треба бути тут обережніше. Не дай боже, другий Чорнобиль. Європа його не переживе. Ми там створили цілий протиповітряний полк з новітнім озброєнням - "Тор-М2" (зенітний ракетний комплекс - ред.)", - повідомив Лукашенко.

Також президент Білорусі заявив про необхідність більш серйозної наземної захисту АЕС.

Відзначається, що перший енергоблок Білоруської АЕС під містом Островець буде запущений в січні 2020 року. Полігон НАТО знаходиться в 20 км від АЕС через кордон в Литві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко доручив розробити відповідь на розміщення контингенту США в Литві.

Також Лукашенко заявив, що на кордонах Білорусі загострюється ситуація і на всій планеті буквально не по днях, а по годинах зростає напруженість.

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