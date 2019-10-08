Лукашенко опасается ядерной войны в Европе

Президент Беларуси Александр Лукашенко обеспокоен тем фактом, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны всего за несколько минут.

"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела. Эксперты в области безопасности и разоружения с обеих сторон уже рисуют ужасную в своем правдоподобии картину. Всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны", - заявил Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, после выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически вышел на финишную прямую.

"Последний рубеж - Договор по стратегическим наступательным вооружениям. Если стороны не договорятся о его продлении, всего через два года (по-моему, к 2021 году) мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться. Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно - пропасть", - сказал Лукашенко.

В то же время президент Беларуси признал, что у больших государств есть основания относиться друг к другу с недоверием.

"Недружественные или даже агрессивные действия в прошлом укореняют взаимные подозрения и опасения на долгие годы вперед. В идеале нам нужно вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. К ценностям "Хельсинки" и заключительного его акта, Парижской хартии для новой Европы. Нам всем срочно нужна сильная история успеха, которая убедит даже ярых скептиков и "ястребов", что, несмотря на глубокие противоречия и недопонимание, интересы безопасности в Европе абсолютно совместимы", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-то, в частности Российской Федерации или Китая.

Также РБК-Украина сообщало, что Лукашенко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у Украины никогда не будет проблем с его страной.