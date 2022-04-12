Лукашенко в очередной раз пожаловался на Путина: на этот раз за воинское звание
Александр Лукашенко в очередной раз обвинил Владимира Путина в невыполнении обещания. В этот раз речь зашла о воинском звании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко в ходе брифинга с Путиным.
Лукашенко заявил, что тоже хочет быть как Путин и иметь воинское звание полковник. "Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не присвоил", - добавил он.
В ответ на это заявление Путин сказал, что раз обещал присвоить Лукашенко полковника, то сделает это. Однако когда именно, глава Кремля не уточнил.
Напомним, в ноябре прошлого года Лукашенко пожаловался, что Путин его обманул - пригласил вместе посетить оккупированный Россией Крым, но свое обещание не сдержал.
Отметим, сегодня Путин и Лукашенко назвали убийства украинцев в киевской Буче "фейком" и якобы британской "спецоперацией".
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