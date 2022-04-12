Лукашенко в черговий раз поскаржився на Путіна: цього разу за військове звання

Олександр Лукашенко в черговий раз звинуватив Володимира Путіна в невиконанні обіцянки. Цього разу мова зайшла про військове звання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка в ході брифінгу з Путіним.

Лукашенко заявив, що теж хоче бути як Путін і мати військове звання полковник. "Правда в тому, що він мені обіцяв, але досі не привласнив", - додав він.

У відповідь на цю заяву Путін сказав, що раз обіцяв присвоїти Лукашенку полковника, то зробить це. Однак коли саме, глава Кремля не уточнив.