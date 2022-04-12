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Лукашенко в черговий раз поскаржився на Путіна: цього разу за військове звання

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Мінськ, Вівторок 12 квітня 2022 16:57
Лукашенко в черговий раз поскаржився на Путіна: цього разу за військове звання Фото: Володимир Путін і Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Олександр Лукашенко в черговий раз звинуватив Володимира Путіна в невиконанні обіцянки. Цього разу мова зайшла про військове звання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка в ході брифінгу з Путіним.

Лукашенко заявив, що теж хоче бути як Путін і мати військове звання полковник. "Правда в тому, що він мені обіцяв, але досі не привласнив", - додав він.

У відповідь на цю заяву Путін сказав, що раз обіцяв присвоїти Лукашенку полковника, то зробить це. Однак коли саме, глава Кремля не уточнив.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Лукашенко поскаржився, що Путін його обдурив - запросив разом відвідати окупований Росією Крим, але свою обіцянку не дотримав.

Зазначимо, сьогодні Путін і Лукашенко назвали вбивства українців у Київській Бучі "фейком" і нібито британською "спецоперацією".

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