Путин назвал "резню в Буче фейком"

Владимир Путин назвал массовые убийства российскими оккупантами украинцев в киевской Буче "фейком". Глава Кремля добавил, что получил по этому поводу какие-то "документы" от Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина росСМИ.