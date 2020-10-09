Лукашенко объявил кадровые чистки из-за студенческих протестов

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Из-за участия студентов в протестах в Беларуси уволят ректоров нескольких высших учебных заведений. Белорусские студенты продолжают устраивать акции, в том числе, прямо в вузах.

Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании с представителями правительства, передает БЕЛТА.

По его словам, активной части общества нужно "дать четкий ориентир" дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси. При этом у него есть вопросы к Министерству образования.

"Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам", - добавил он.

Напомним, с начала протестов в Беларуси в августе были задержаны более 13,5 тысяч человек. Протестующие несогласны с результатами выборов президента, требуют от Лукашенко освободить политзаключенных, назначить новые выборы и добровольно уйти с должности.

Оппозиционерка Светлана Тихановская предлагает Лукашенко иммунитет от преследований, если тот согласится на смену власти.