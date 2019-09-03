Лукашенко объяснил, почему Беларусь закрыла границу с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что границу с Украиной было закрыто из-за хлынувшего потока оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Об этом заявил Лукашенко во время выступления на конференции по борьбе с терроризмом в Минске. По словам президента Беларуси, границу с Украиной закрыли сильнее, чем с Североатлантическим блоком.

"Мы вынуждены были со своими братьями, близким людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия", - завил Лукашенко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Александр Лукашенко во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещал помочь в урегулированию конфликта на Донбассе. Также Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь в любом формате.

Также сообщалось, что Беларусь осенью может подписать договор с ЕС об упрощении визового режима. При этом точной даны возможного соглашения не называется.



