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Лукашенко звинуватив США у загостренні ситуації в Білорусі

Мінськ, П'ятниця 21 серпня 2020 13:59
Лукашенко звинуватив США у загостренні ситуації в Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Лукашенко заявив, що Захід планує встановити балто-чорноморський коридор

До загострення ситуації в Білорусі причетні Сполучені Штати Америки (США) і країни Європи. При цьому Росія боїться втратити свого союзника.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на агрокомбінаті "Дзержинський", передає БЕЛТА.

За його словами, ситуацію в Білорусі загострюють зовнішні сили.

"Нам готували цю заварушку. І Росія нас боялася втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звичайно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей балто-чорноморський коридор, санітарний кордон - три балтійські республіки, ми і Україна. Ми тут одна ланка залишилися", - заявив Лукашенко.

Він додав, що США нібито планують і направляють всі ці дії, а "європейці підіграють".

"Створено спеціальний центр під Варшавою. Ми контролюємо, знаємо, чим він займається. Почали лязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поруч і танки починають пересуватися і літаки літати, це невипадково", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна посилила охорону кордону з Білоруссю.

Це сталося після того, як Лукашенко пригрозив Україні та Європейському союзу відповідальністю за "розпалювання заворушень".

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Новини України Олександр ЛукашенкоСполучені Штати АмерикиБілорусь
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