Лукашенко обвинил РФ в "варварском поведении" по отношении к Беларуси

Президент Беларуси обвинил РФ в недобросовестной конкуренции

Глава Беларуси Александр Лукашенко обвинил Российскую Федерацию в недобросовестной конкуренции, передает агентство "Белта".

Лукашенко полагает, что РФ ведет себя "варварски" по отношению к Беларуси. В частности, Россия не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они (россияне, - ред.) от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят", - заявил президент Беларуси и добавил, что Россия создает неконкурентную ситуацию.

Он подчеркнул, что Москва упрекает Вашингтон и западные страны в создании "неконкурентного преимущества", хотя при этом сама создает такие условия для его страны.

"Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем… Мы зажаты с Запада разными "классами-лексионами" и т.д., и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно", - заявил Лукашенко.

Отметим, ранее агентство Reuters сообщало, что с октября РФ приостановит беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Беларусь. Отмечалось, что РФ инициировала прекращение такой практики, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза.

Также, по данным агентства, РФ отказалась от предоставления Беларуси госкредита на сумму до 1 млрд долларов. Также российские власти заблокировали перечисление белорусской стороне двух кредитов из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, Лукашенко заявил, что крупные российские компании поставляют санкционные товары через территорию страны. Согласно информации спецслужб, чаще всего процессами по ввозу санкционки "заправляют" крупные компании РФ и "дельцы с тяжелыми погонами".

Отметим, в январе в "Россельхознадзоре" заявили, что Беларусь может завозить в РФ украинский сыр под видом продукции из Македонии, Китая и Ирана.