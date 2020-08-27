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Лукашенко обвинил Польшу в планах присоединить Гродненскую область

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в намерении якобы присоединить Гродненскую область. По его мнению, против его режима идет гибридная война.

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Об этом он заявил на совещании с членами правительства в Минске, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что на сегодня разворачивается определенный этап гибридной войны против Беларуси. Он подчеркнул, что соседние страны после заявлений о необходимости повторных выборов в Беларуси начали вмешиваться во внутренние дела. Лукашенко добавил, что Минск вынужден тратить большие деньги на переброску армии на западную границу.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - отметил он.

Напомним, ранее Беларусь обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства.; в частности, с литовской территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с "антигосударственной символикой".

До этого в Беларуси начался третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил якобы из-за напряженности на западной границе страны.

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