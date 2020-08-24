В Беларуси начался третий этап проверки армии, призовут военных запаса

Фото: Александр Лукашенко (t.me/modmilby)

Проверка завершится тактическими учениями

В понедельник, 24 августа, по распоряжению министра обороны Беларуси начался третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил. Проверка войск в Беларуси началась якобы из-за напряженности на западной границе страны.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Как рассказали в ведомстве, целью проверки является оценка возможностей и готовности воинских частей к выполнению задач, а также совершенствование боевой выучки войск.

В рамках проверки будут приведены в боевую готовность отдельные воинские части с призывом военнослужащих из запаса. Проверка войск завершится проведением тактических учений.

Напомним, Беларусь проведет военные учения на границе с Литвой; военные учения были анонсированы после начала акций протеста в стране.

Кроме того, Лукашенко перевел в полную боеготовность основные силы белорусской армии якобы из-за напряженности на западной границе.

Накануне Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников в Гродно; белорусский президент был обеспокоен ситуацией в Литве и Польше.