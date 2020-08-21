Лукашенко обсудил с силовиками возможную агрессию из-за границы

Белорусский президент Александр Лукашенко провел встречу с руководством силовых структур относительно ситуации в Беларуси. В ходе встречи был обсужден план действий в случае возможной агрессии из-за границы.

Об этом сообщает БелТА.

Участие в заседании приняли участие правоохранители, которые отвечают за поддержание правопорядка в стране и реагирование на внешние угрозы.

"Во время встречи проанализировали складывающуюся ситуацию внутри Беларуси, актуализировали планы действий в случае различных сценариев развития обстановки. В том числе с учетом возможной агрессии извне", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа министр обороны Беларуси объявил о начале военных учений на Гродненском направлении, что вблизи с границей с Польшей и Литвой.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру.

Также РБК-Украина писало, что Лукашенко обвинил США и страны Европы в обострении ситуации в Беларуси.

Кроме этого сообщалось, что в связи с ситуацией в Беларуси Украина усилила охрану госграницы.