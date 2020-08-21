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Лукашенко обговорив з силовиками можливу агресію з-за кордону

Мінськ, П'ятниця 21 серпня 2020 14:09
Лукашенко обговорив з силовиками можливу агресію з-за кордону
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Раніше Білорусь почала військові навчання на кордоні з ЄС

Білоруський президент Олександр Лукашенко провів зустріч з керівництвом силових структур щодо ситуації в Білорусі. В ході зустрічі було обговорено план дій у разі можливої агресії з-за кордону.

Про це повідомляє БелТА.

Участь у засіданні взяли участь правоохоронці, які відповідають за підтримання правопорядку в країні і реагування на зовнішні загрози.

"Під час зустрічі проаналізували ситуацію, що складається всередині Білорусі, актуалізували плани дій у випадку різних сценаріїв розвитку обстановки. В тому числі з урахуванням можливої агресії ззовні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня міністр оборони Білорусі оголосив про початок військових навчань на Гродненському напрямку, що поблизу з кордоном з Польщею і Литвою.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив посилити охорону державного кордону по всьому периметру.

Також РБК-Україна писало, що Лукашенко звинуватив США і країни Європи в загостренні ситуації в Білорусі.

Крім цього повідомлялося, що у зв'язку з ситуацією в Білорусі Україна посилила охорону держкордону.

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