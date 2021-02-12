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Лукашенко обрушился с критикой на iPhone 12: хотите, чтобы американцы отслеживали?

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал современные смартфоны. По его мнению, через них иностранные спецслужбы отслеживают людей.

Об этом он заявил на Всебелорусском народном собрании, перелает Onliner.

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В начале Лукашенко говорил о бизнесе и Беларуси без олигархов и, видимо, в пример роскоши привел iPhone 12.

"Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы...", - заявил он.

Напомним, вчера Лукашенко прокомментировал обвинения в фальсификации президентских выборов в августе 2020 года. По его словам, нельзя "нарисовать" результат в 80%.

Кроме того, он объявил, что в начале 2022 года в Беларуси пройдет всенародный референдум, на который вынесут проект новой конституции с урезанными полномочиями президента. Ожидается, что после изменения конституции в стране могут пройти новые выборы.

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