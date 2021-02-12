Лукашенко обрушился с критикой на iPhone 12: хотите, чтобы американцы отслеживали?

В начале Лукашенко говорил о бизнесе и Беларуси без олигархов и, видимо, в пример роскоши привел iPhone 12.

"Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы...", - заявил он.