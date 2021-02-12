Лукашенко обрушився з критикою на iPhone 12: хочете, щоб американці відстежували?

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував сучасні смартфони. На його думку, через них іноземні спецслужби відстежують людей.
Про це він заявив на Всебілоруських народних зборах, передає Onliner.
На початку Лукашенко говорив про бізнес та Білорусь без олігархів і, мабуть, як приклад розкоші навів iPhone 12.
"Бачите, ображені, бідні, без олігархів Білорусь. Я не кажу про дванадцяті смартфони та айфони. Заради бога, телефонуйте. Хочете, щоб кожну хвилину вас американці відстежували, де ви знаходитеся і що ви там переймаєтесь щодо цих айфонів, купуйте. Якщо ви не чуєте, що я вам кажу. Розумні люди вже давно шукають кнопкові телефони. А ми...", - заявив він.
Нагадаємо, вчора Лукашенко прокоментував звинувачення у фальсифікації президентських виборів в серпні 2020 року. За його словами, не можна "намалювати" результат у 80%.
Крім того, він оголосив, що на початку 2022 року у Білорусі пройде всенародний референдум, на який винесуть проект нової конституції з урізаними повноваженнями президента. Очікується, що після зміни конституції в країні можуть пройти нові вибори.