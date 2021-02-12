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Лукашенко обрушився з критикою на iPhone 12: хочете, щоб американці відстежували?

Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував сучасні смартфони. На його думку, через них іноземні спецслужби відстежують людей.

Про це він заявив на Всебілоруських народних зборах, передає Onliner.

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На початку Лукашенко говорив про бізнес та Білорусь без олігархів і, мабуть, як приклад розкоші навів iPhone 12.

"Бачите, ображені, бідні, без олігархів Білорусь. Я не кажу про дванадцяті смартфони та айфони. Заради бога, телефонуйте. Хочете, щоб кожну хвилину вас американці відстежували, де ви знаходитеся і що ви там переймаєтесь щодо цих айфонів, купуйте. Якщо ви не чуєте, що я вам кажу. Розумні люди вже давно шукають кнопкові телефони. А ми...", - заявив він.

Нагадаємо, вчора Лукашенко прокоментував звинувачення у фальсифікації президентських виборів в серпні 2020 року. За його словами, не можна "намалювати" результат у 80%.

Крім того, він оголосив, що на початку 2022 року у Білорусі пройде всенародний референдум, на який винесуть проект нової конституції з урізаними повноваженнями президента. Очікується, що після зміни конституції в країні можуть пройти нові вибори.

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Новини України iPhoneОлександр ЛукашенкоБілорусь
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