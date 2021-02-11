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Лукашенко о фальсификации выборов: нельзя нарисовать 80%, все равно мы победители

Новина українською → Минск, Четверг 11 февраля 2021 13:31
Лукашенко о фальсификации выборов: нельзя нарисовать 80%, все равно мы победители Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в фальсификации выборов в августе 2020 года. По его мнению, 80% голосов "нельзя нарисовать".

Об этом он заявил на Всебелорусском народном собрании, передает "Наша Нива".

Лукашенко отметил, что привычка завышать показатели есть у белорусских губернаторов.

"Но слушайте, ну нельзя нарисовать 80%. Ну хорошо, если кому-то не нравится 80%, пусть будет 76%. Пусть даже будет 68%. Ну хорошо, пусть будет 49%. Ну если уж совсем честно, ну давайте 32%. Ладно, будем честны 3%. Но их сфальсифицировать нельзя, это все ложь Запада", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что в любом случае "мы победители" и подавляющее большинство избирателей поддержали именно его.

Напомним, по данным белорусской власти, на выборах президента в августе 2020 года Лукашенко набрал 80,1%. Результаты выборов не признаны международным сообществом, в частности, странами Запада, Балтии и Украиной.

Кроме того, Лукашенко называл демократические выборы "подлянкой".

"Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас", - заявлял он.

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