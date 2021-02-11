Лукашенко о фальсификации выборов: нельзя нарисовать 80%, все равно мы победители

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в фальсификации выборов в августе 2020 года. По его мнению, 80% голосов "нельзя нарисовать".

Об этом он заявил на Всебелорусском народном собрании, передает "Наша Нива" .

Лукашенко отметил, что привычка завышать показатели есть у белорусских губернаторов.

"Но слушайте, ну нельзя нарисовать 80%. Ну хорошо, если кому-то не нравится 80%, пусть будет 76%. Пусть даже будет 68%. Ну хорошо, пусть будет 49%. Ну если уж совсем честно, ну давайте 32%. Ладно, будем честны 3%. Но их сфальсифицировать нельзя, это все ложь Запада", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что в любом случае "мы победители" и подавляющее большинство избирателей поддержали именно его.