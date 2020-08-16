В воскресенье, 16 августа, президент Беларуси Лукашенко обратился к участникам провластного митинга в центре Минска. По его словам, людей собрали на митинг не для того, чтобы они защитили президента.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Спасибо вам, минчане, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего из провинции. Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили... Я не сторонник улиц и площадей... Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников - мы построили суверенное, независимое государство, время выбрало нас и мы это сделали Это не моя вина, что пришлось позвать вас на помощь...", - заявил Лукашенко.

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