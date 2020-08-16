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Лукашенко звернувся до учасників провладного мітингу

Автор: РБК-Україна

Він подякував демонстрантам, які прийшли

У неділю, 16 серпня, президент Білорусі Лукашенко звернувся до учасників провладного мітингу в центрі Мінська. За його словами, людей зібрали на мітинг не для того, щоб вони захистили президента.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Спасибі вам, мінчани, що ви чверть століття терпіть мене, людину, яка приїхала з провінції. Я покликав вас сюди не для того, щоб ви мене захистили... Я не прихильник вулиць і площ... Ми зробили те, про що мріяли мільйони попередників - ми побудували суверенну, незалежну державу, час обрав нас і ми це зробили Це не моя вина, що довелося покликати вас на допомогу...", - заявив Лукашенко.

Він додав, що найближчі сусіди, зокрема Україна, виступають за повторні вибори.

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"Литва, Латвія, Польща, та, на жаль, рідна Україна, наказують нам провести нові вибори. Якщо підемо на поводу у них, то загинемо як нація. Нам не потрібні заморські уряди, нам потрібно своє керівництво... Я ніколи не піду на злам нашої держави. Ви просили навести порядок, я його навів. Навіть коли я буду мертвий, я не дозволю віддати вам країну", - зазначив білоруський президент.

Нагадаємо, раніше штаб екс-кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської заявив, що готовий на переговори з владою про те, як і коли президент Олександр Лукашенко піде з посади.

Як повідомляло РБК-Україна, у Мінськ зганяють бюджетників на мітинг в підтримку Лукашенка під загрозою звільнень.

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