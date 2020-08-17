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Лукашенко оголосили персоною нон грата в ЄС

Брюссель, Понеділок 17 серпня 2020 14:45
Лукашенко оголосили персоною нон грата в ЄС
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

У ЄС заявили, що вибори в Білорусі не були ані вільними, ані справедливими

Президенту Білорусі Олександру Лукашенко може бути відмовлено у в'їзді в ряд європейських країн. Депутати Європарламенту оголосили його персоною нон грата в Євросоюзі.

Про це йдеться у спільній заяві партій Європейського парламенту, повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

У ЄС заявили, що вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими, і вказують на перемогу Світлани Тіхановської.

"Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон грата в Європейському Союзі. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі нових і вільних виборів під наглядом незалежних спостерігачів", - наголошується в ньому.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко в ході загальнонаціонального страйку у Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами.

Разом з тим, Лукашенко черговий раз заявив, що нових виборів президента не буде.

Втім, він висловив готовність поділитися президентськими повноваженнями після зміни конституції Білорусі.

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Новини України Олександр ЛукашенкоЕвросоюзперсона non-grata
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