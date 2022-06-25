Лукашенко назвал "изоляцию" Калининграда объявлением войны

"То же самое и Литва. Последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, это сродни объявление какой-то войны уже, это же недопустимо", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что такая политика "является отвратительной и агрессивной".