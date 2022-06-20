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Литва ответила на запугивания России из-за прекращения транзита в Калининград

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Вильнюс, Понедельник 20 июня 2022 21:31
Литва ответила на запугивания России из-за прекращения транзита в Калининград Фото: Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Запрет на транзит в Калининград через Литву действует только на подсанкционные товары. Поэтому все заявление РФ о "полной блокаде" являются дезинформацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter.

"Принятые Европейским Союзом ограничительные меры в отношении транзита некоторых товаров с основной территории РФ в Калининград Россия назвала "блокадой". В действительности транзит пассажиров и товаров (продукты питания, лекарства и т. д.), не подпадающих под санкции ЕС, продолжается в Калининград через Литву", - подчеркнул министр.

По его словам, угрозы РФ о блокаде литовских морских портов не могут быть правдивыми, поскольку у Кремля нет таких полномочий.

"Россия может продолжать запугивать ЕС "военными угрозами". Однако, не будем терять способность отделять дезинформацию и пропаганду от реальных возможностей", - подчеркнул Анушаускас.

Напомним, 18 июня Литовская железная дорога перестала совершать транзит ряда российских товаров в Калининград.

После этого российская сторона выразила протест Литве за запрет на транзита грузов через страну в Калининградскую область. Для этого в ведомство вызвали временно поверенную Виргинию Умбрасене.

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