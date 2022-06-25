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Лукашенко назвав "ізоляцію" Калінінграда оголошенням війни

Фото: Олександр Лукашенко, лідер білоруського режиму (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Білорусь вважає, що "блокування транзиту" до Калінінградської області через Литву є оголошенням війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко у ході переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Те саме і Литва. Останнім часом наростає потік інформації щодо їхнього задуму припинити транзит з Росії через Білорусь до Калінінграда, ізолювати Калінінград. Ну, слухайте, це схоже на оголошення якоїсь війни вже, це ж неприпустимо", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що така політика "є огидною та агресивною".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявляв, що заборона на транзит до Калінінграда через Литву діє лише на підсанкційні товари. При цьому РФ займається дезінформацією, коли називає обмеження "повною блокадою".

Також ми писали, що російське керівництво планує відключити Литву від загальної електромережі через обмеження транзиту до Калінінграда.

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