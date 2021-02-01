Лукашенко назвал Беларусь самой безопасной страной в Европе

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, Беларусь является самой безопасной в Европе. В 2020 году Беларусь обратил особое внимание на усиление безопасности.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Мы никогда не конфликтовали и бряцать оружием не собираемся. Мы по-прежнему хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива", - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что Беларусь вынуждена отвечать на вызовы и угрозы.

"Надо отдать должное, что все-таки уровень охраны нашими пограничниками зоны ответственности превосходит любую границу в мире. Мы понимаем, что граница - это зеркало, лицо любого государства. Я могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как в Беларуси", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко объявил о введение цензуры в социальных сетях на территории Беларуси. По его мнению, мир рано или поздно к этому сам придет. Он добавил, что мессенджеры и соцсети "могут привести к планетарной революции".

Он также объяснил свою тайную инаугурацию тем, что накануне церемонии якобы готовились провокации. Отметим, его инаугурация прошла неожиданно, поскольку вообще не была анонсирована.