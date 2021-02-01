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Лукашенко назвав Білорусь найбезпечнішою країною в Європі

Автор: РБК-Україна

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, на його думку, Білорусь є найбезпечнішою в Європі. У 2020 році Білорусь звернув особливу увагу на посилення безпеки.

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Про це повідомляє БЕЛТА.

"Ми ніколи не конфліктували й брязкати зброєю не збираємося. Ми як і раніше хочемо бути острівцем безпеки в Європі та країною, від якої йдуть тільки мирні ініціативи. Це наша перспектива", - заявив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що Білорусь змушена відповідати на виклики і загрози.

"Треба віддати належне, що все-таки рівень охорони нашими прикордонниками зони відповідальності перевершує будь-яку межу у світі. Ми розуміємо, що кордон - це дзеркало, особа будь-якої держави. Я можу сперечатися з будь-яким, що немає такої охорони державного кордону у світі іншої держави, як у Білорусі", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко оголосив про введення цензури в соціальних мережах на території Білорусі. На його думку, світ рано чи пізно до цього сам прийде. Він додав, що месенджери і соцмережі "можуть призвести до планетарної революції".

Він також пояснив свою таємну інавгурацію тим, що напередодні церемонії нібито готувалися провокації. Відзначимо, його інавгурація відбулася несподівано, оскільки взагалі не була анонсована.

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