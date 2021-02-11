UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лукашенко назвал Беларусь "последней суверенной" страной в Европе

Автор: РБК-Украина

Белорусский президент Александр Лукашенко считает свою страну последним суверенных государством в Европе. По его мнению, на сегодня международные игроки борются за вовлечение Минска в орбиту своего влияния.

Об этом он заявил на VI Всебелорусском народном собрании, передает "БЕЛТА".

Популярные новости
Как США будут выстраивать отношения с Украиной при Байдене: формат может смениться 09 февраля 2021
В ЕС назвали два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро 10 февраля 2021
У Путина ответили Зеленскому по "Спутнику V": другим больше достанется 09 февраля 2021
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной 09 февраля 2021
Кравчук: перемирия на Донбассе больше нет, Россия действует "дерзко и открыто" 09 февраля 2021
БТР и самолеты: ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен 09 февраля 2021
Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине 09 февраля 2021
На въездах в Киев развернули 8 теплопунктов, - Кличко 10 февраля 2021
Германия, Швеция и Польша зеркально выcлали российских дипломатов 08 февраля 2021
Верховный суд отклонил два иска по санкциям против трех телеканалов Козака 10 февраля 2021

"Беларусь не случайно оказалась в фокусе внимания основных международных игроков. По сути, наша страна сегодня - это, если хотите, последнее действительно суверенное государство в Европе. Может быть, и по этой причине страдаем", - отметил Лукашенко.

Он также отметил, что роль Беларуси не стоит недооценивать на геополитической арене.

"Беларусь сегодня - это господствующая высота на поле боя в центре Европы. И за эту высоту идет жесточайшее сражение. Так было всегда в нашей многовековой истории", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко назвал Беларусь самой безопасной страной в Европе.

Кроме того, он заявил о необходимости усилить работу с молодежью, чтобы в будущем предотвратить возможность войны.

"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи, в противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке", - отметил президент Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьсуверенитет
Читайте также
Кремль анонсировал встречу Путина с Лукашенко
Прогноз погоды