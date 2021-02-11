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Лукашенко назвав Білорусь "останньою суверенною" країною в Європі

Автор: РБК-Україна

Білоруський президент Олександр Лукашенко вважає свою країну останньою суверенною державою в Європі. На його думку, на сьогодні міжнародні гравці борються за залучення Мінська до орбіти свого впливу.

Про це він заявив на VI Всебілоруських народних зборах, передає "БЕЛТА".

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"Білорусь не випадково опинилася у фокусі уваги основних міжнародних гравців. По суті, наша країна сьогодні - це, якщо хочете, остання дійсно суверенна держава в Європі. Можливо, і з цієї причини страждаємо", - зазначив Лукашенко.

Він також зазначив, що роль Білорусі не варто недооцінювати на геополітичній арені.

"Білорусь сьогодні - це панівна висота на полі бою в центрі Європи. І за цю висоту йде запеклий бій. Так було завжди в нашій багатовіковій історії", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко назвав Білорусь найбезпечнішою країною в Європі.

Крім того, він заявив про необхідність посилити роботу з молоддю, щоб в майбутньому попередити можливість війни.

"Післявиборчі події показали, що нам треба серйозніше ставитися до навчання нашої молоді, в іншому випадку ми отримаємо дуже великі проблеми в перспективі. Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки", - зазначив президент Білорусі.

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Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьсуверенитет
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