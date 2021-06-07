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Лукашенко учредил праздник в день советского вторжения в Польшу

Автор: Дмитрий Левицкий

Александр Лукашенко подписал указ об учреждении в Беларуси так называемого Дня народного единства. Он будет отмечаться 17 сентября, в день вторжения Советского Союза в Польшу.

Об этом сообщила администрация Лукашенко.

Как пояснили в администрации Лукашенко, 17 сентября стало "актом исторической справедливости" в отношении белорусского народа, который был "разделен против воли в 1921 году" по условиям Рижского мирного договора.

"Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы "Великой отечественной войны", занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей ООН", - заявили у Лукашенко.

В администрации главы белорусского режима добавили, что введение Дня народного единства подчеркивает "преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности".

Отметим, 17 сентября 1939 года Советский Союз осуществил военное вторжение в Польшу. Разделение Польши между СССР и нацистской Германией стало началом Второй мировой войны.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Лукашенко в 2014 году дали возможность показать свой политический вес, но он дискредитировал себя.

До этого Лукашенко фактически признал так называемую "ЛНР". Лукашенко предложил Луганским боевиками приехать в Беларусь и допросить оппозиционера.

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