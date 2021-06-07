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Лукашенко призначив свято в день радянського вторгнення в Польщу

Автор: Дмитро Левицький

Олександр Лукашенко підписав указ про запровадження в Білорусі так званого Дня народної єдності. Він відзначатиметься 17 вересня, у день вторгнення Радянського Союзу в Польщу.

Про це повідомила адміністрація Лукашенка.

Як пояснили в адміністрації Лукашенка, 17 вересня стало "актом історичної справедливості" щодо білоруського народу, який був "розділений проти волі в 1921 році" за умовами Ризького мирного договору.

"Відновлене в 1939 році єдність дозволило Білорусі вистояти в роки "Великої вітчизняної війни", зайняти почесне місце в міжнародному співтоваристві, стати одним зі співзасновників ООН", - заявили в Лукашенка.

У адміністрації глави білоруського режиму додали, що запровадження Дня народної єдності підкреслює "спадкоємність поколінь, непорушність і самодостатність білоруської нації та державності".

Зазначимо, 17 вересня 1939 року Радянський Союз здійснив військове вторгнення в Польщу. Розділення Польщі між СРСР та нацистською Німеччиною стало початком Другої світової війни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Лукашенку у 2014 році дали можливість показати свою політичну вагу, але він дискредитував себе.

До цього Лукашенко фактично визнав так звану "ЛНР". Лукашенко запропонував луганським бойовиками приїхати в Білорусь та допитати опозиціонера.

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