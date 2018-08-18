Лукашенко призначив нового прем'єра Білорусі

Крім того Лукашенко змінив склад уряду

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Сергія Румаса новим прем'єр-міністром країни, а також змінив керівництво уряду, повідомляє "Белта".

Як повідомляється, Румас до призначення прем'ром очолював Банк розвитку Білорусі.

"На порядку денному ці питання стоять давно. А останнім часом вони набули особливого звучання у зв'язку з заходами на сході Білорусі. Тоді мною було прийнято рішення оновити наш уряд, особливо керівництво", - сказав Лукашенко.

Крім прем'єра Лукашенко змінив заступників і першого заступника прем'єр-міністра, міністра архітектури та будівництва, міністра промисловості, міністра зв'язку та інформатизації, міністра економіки та голову Державного військово-промислового комітету.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі затримав на хабарі у 200 тис. доларів помічника президента республіки Олександра Лукашенка - інспектора по Гродненській області Сергія Ровнейка. Лукашенко, коментуючи затримання свого помічника, заявив, що йому неприємно, коли люди при високих посадах займаються корупцією.