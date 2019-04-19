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Лукашенко призначив дострокові вибори до парламенту Білорусі

Новини » Політика    19.04.2019 - 13:33
Лукашенко призначив дострокові вибори до парламенту Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

У 2019 році відбудуться вибори у Палату представників і Раду Республіки

В 2019 році в Білорусі пройдуть дострокові вибори в парламент. Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Лукашенко в посланні білоруському народу і національним зборам заявив, що в 2019 році в Білорусі відбудуться вибори до Палати представників і Раду Республіки.

"Президентські вибори пройдуть в суворій відповідності з законом у встановлені Конституцією терміни. Виборча кампанія повинна, як і завжди, пройти спокійно і організовано. У цьому році відбудуться вибори до Палати представників і Ради Республіки. Вони стануть іспитом не тільки для кандидатів у депутати та всієї вертикалі влади, але й для кожного виборця", - заявив він.

Лукашенко зазначив, що поки не визначився з датою.

Додамо, президентські вибори в Білорусі, як і планувалося, пройдуть у 2020 році. Проте Лукашенко раніше давав зрозуміти, що може провести їх вже в цьому році.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що може висунути свою кандидатуру на наступних виборах. Лукашенко став президентом у 1994 році, і вже через два роки провів референдум, змінив конституцію, значно розширивши свої повноваження і розпустив опозиційний парламент.

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