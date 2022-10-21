Лукашенко нафантазував запит від СБУ

Фото: Олександр Лукашенко знову відзначився заявою про Україну (GettyImages)

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко сьогодні заявив, що Служба безпеки України нібито "запросила зустріч з білоруськими колегами". Його заява не відповідає дійсності.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ не коментує нісенітниці і чергові фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі", - наголосив він. Зазначимо, за словами Лукашенка, запит від СБУ нібито надійшов днями. "Має відкрити секрет, інсайд: це ж СБУ два дні тому попросила про зустріч наших фахівців. Я кажу: добре, давайте зустрічатися, які питання", - заявив він журналістам. Потім він додав, що "головні теми обговорюються поза публічною площиною".