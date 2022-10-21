Лукашенко нафантазував запит від СБУ
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко сьогодні заявив, що Служба безпеки України нібито "запросила зустріч з білоруськими колегами". Його заява не відповідає дійсності.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
"СБУ не коментує нісенітниці і чергові фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі", - наголосив він.
Зазначимо, за словами Лукашенка, запит від СБУ нібито надійшов днями.
"Має відкрити секрет, інсайд: це ж СБУ два дні тому попросила про зустріч наших фахівців. Я кажу: добре, давайте зустрічатися, які питання", - заявив він журналістам.
Потім він додав, що "головні теми обговорюються поза публічною площиною".
Нагадаємо, раніше Лукашенко вкотре заявив про те, що нібито не хоче воювати. За його словами, Білорусі війна не потрібна, а білоруси мають "займатися своїми справами", щоб її не допустити.
До цього Лукашенку примарилася загроза ядерного удару з території Польщі.
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