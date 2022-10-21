Лукашенко нафантазировал запрос от СБУ

Фото: Александр Лукашенко снова отличился заявлением об Украине (GettyImages)

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко сегодня заявил о том, что Служба безопасности Украины якобы "запросила встречу с белорусскими коллегами". Его заявление не соответствует действительности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ не комментирует чушь и очередные фантазии человека, называющего себя президентом Беларуси", - подчеркнул он. Отметим, по словам Лукашенко, запрос от СБУ якобы поступил на днях. "Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - заявил он журналистам. Затем он добавил, что "главные темы обсуждаются вне публичной плоскости".