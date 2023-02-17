Лукашенко надумал изготавливать в Беларуси российские Су-25

Белорусь готова наладить за собой производство российских штурмовиков Су-25.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belta, об этом сказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета Су-25, хорошо себя в Украине показывающего - штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой технологической поддержке России", - заявил Лукашенко. Он также рассказал, что в Беларуси есть три завода, два из которых военные и один гражданский. Они раньше были ремонтными, а сегодня уже производят комплектующие.