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Лукашенко уже начал рассказывать, откуда Запад готовит "нападение" на Россию

Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится "напасть" на Россию. И якобы через территорию Беларуси и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"В последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара, история повторяется - через Украину и через Беларусь", - сказал Лукашенко.

Отметим, ранее белорусский диктатор уже "прославился" своей известной фразой про" покажу откуда готовилось нападение", которая уже стала известным мемом.

Добавим, тем временем распространяются мнения о том, что эпизодические успехи российской армии на востоке Украины подтолкнули самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко подтвердить готовность вступления в войну.

Сам же Лукашенко заявлял о так называемом "передел мира", и то, что страны бывшего СССР должны "сблизиться" с Беларусью и Россией, а за отказ от так называемого объединения он пригрозил потерей суверенитета".

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